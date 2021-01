Antonio Conte ha un obiettivo da raggiungere in fretta: trovare maggiore equilibrio alla sua Inter, che subisce troppi gol. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra su questo aspetto.



“La prossima sfida di Conte è quella di limitare al massimo le pause, di fare una fase difensiva più efficace per evitare di dover rincorrere e rimontare. Il primo accorgimento tattico apportato, l’arretramento del baricentro con tanto di eliminazione del trequartista, ha dato negli ultimi due mesi dei benefici, ma non ha fruttato molti clean sheet. Probabile che il prossimo passo sia quello di andare alla ricerca di maggiore compattezza, complicata da trovare soprattutto contro le avversarie che “rinunciano” a fare la partita e aspettano l’Inter”.