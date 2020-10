Secondo quanto riferisce fcinter1908.it, l'Inter ha mosso i primi passi sul promettente centrocampista classe 2001 del Genoa Nicolò Rovella. In scadenza di contratto nel 2021 col club rossoblù, il ragazzo potrebbe prolungare per non lasciare a costo zero la società che lo ha cresciuto e restare in rossoblù in prestito anche nella prossima stagione in caso di accordo tra i nerazzurri e Preziosi.