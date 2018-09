Non solo il nerazzurro, l'Inter si affiderà anche ad altri due colori per il 2018/19: il bianco e il grigio. Presentata oggi ufficialmente la terza divisa per la stagione corrente e nella maglia c'è tutta la milanesità del club: su sfondo bianco infatti campeggiano i due simboli del capoluogo lombardo, la Croce di San Giorgio in primo piano (già utilizzata in rosso su sfondo bianco come seconda divisa nel 2007/08 per il centenario del club, poi come terza maglia nei due anni successivi) e il Duomo, rappresentato dalle trame che richiamano il marmo della cattedrale di Milano e nelle quali c'è rappresentata l'intera mappa della città. Retro completamente bianco, spicca il dettaglio giallo fluo sul colletto. ​Pete Hoppins, Football Apparel Senior Desing Director di Nike, spiega: "Crediamo che questa divisa racconti molto del DNA interista. l Duomo e la Croce di San Giorgio sono simboli iconici di Milano e per i tifosi dell'Inter hanno un grande significato. Questa divisa racconta l'identità dell'Inter e rende omaggio alla città".