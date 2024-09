Inter, ecco la terza maglia oro

Inter.it

L'Inter ha presentato ufficialmente la sua nuova terza divisa ufficiale per la stagione 2024/2025. Un ritorno al giallo oro, che riporta alla mente quella utilizzata nel campionato 1999/2000, quando la formazione nerazzurra era allenata da Marcello Lippi. La maglia targata Nike presenta anche un richiamo alla città di Milano attraverso una serie di simboli e, attraverso il doppio Swoosh verticale, omaggia la crescita del movimento femminile. Tra i testimonial che si sono prestati per presentare la divisa Davide Frattesi e Benjamin Pavard.



Questa la nota ufficiale dell'Inter: "Dopo il lancio avvenuto ad agosto all’interno della narrativa di Nike, “Together We Rise”, è ora disponibile in vendita il terzo kit dell’Inter per la stagione 2024-25. Oltre allo splendido color oro, la nuova divisa dei Nerazzurri enfatizza un design accattivante che unisce dettagli e simboli della città di Milano all’iconico biscione. Il colore giallo – ‘University Gold’ - torna quindi a essere protagonista sulle maglie da gioco dell’Inter, dopo aver rappresentato per diverse stagioni il colore della terza divisa del Club. La grafica richiama proprio l’estetica della città di Milano, con texture che prendono spunto da luoghi iconici: la rottura dei sistemi e il loro riassemblaggio crea qualcosa di nuovo. Sul terzo kit il logo del Club con le Due Stelle è al centro, come nell’Home Kit. Lo Scudetto è invece sopra al cuore. Speculare allo stemma, il doppio Swoosh verticale: simboleggia la crescita del calcio femminile".