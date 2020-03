L'Inter guarda avanti sul mercato in difesa. In cima alla lista della spesa c'è il nome di Marash Kumbulla (Hellas Verona), cercato anche dal Napoli ma non solo: sul giovane albanese hanno messo gli occhi pure Lipsia, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Chelsea, Manchester City e United. Sempre secondo Tuttosport, la pista alternativa per i nerazzurri porta a Izzo del Torino, a cui piace Pinamonti. Senza dimenticare il belga Vertonghen, in scadenza di contratto a giugno con il Tottenham.