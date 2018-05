La trattativa per il riscatto di Joao Cancelo da parte dell'Inter è in alto mare con il Valencia che non vuole fare sconti e il club nerazzurro che, senza la Champions, non può ipotizzare la spesa di 35 milioni di euro prevista per il suo riscatto. Ecco allora che, secondo la Gazzetta dello Sport, prendono corpo piste alternative come Bruno Peres, in uscita dalla Roma e sponsorizzato da Spalletti, ma anche Pavel Kaderabek di proprietà dell'Hoffenheim.