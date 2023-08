Doppia S sul mercato dell'Inter. I nerazzurri non vorrebbero spendere più di 20-25 milioni di euro per l'attaccante italiano del West Ham, Scamacca: la prima offerta aveva una base fissa di 22 milioni, ma si può salire fino a 25 milioni per un affare complessivo (bonus compresi) di circa 30 milioni di euro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è possibile che si lavori su un prestito con obbligo di riscatto.



Stessa formula per il centrocampista dell'Udinese, Samardzic: prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto nel 2024 fissato per altri 15 milioni più 2 milioni di bonus. A fronte di questa cifra massima di 22 milioni, l'Inter riceverà 6 milioni di euro per Fabbian.