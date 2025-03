Inter, ecco le date per il Bayern: calendario di fuoco

La Uefa ha annunciato ufficialmente giorni e orari delle gare valevoli per iANDATA: martedì 8 aprile 2025 con calcio d'inizio alle ore 21:00.: mercoledì 9 aprile 2025 con calcio d'inizio alle ore 21:00.RITORNO: martedì 15 aprile 2025 con calcio d'inizio alle ore 21:00.: mercoledì 16 aprile 2025 con calcio d'inizio alle ore 21:00.

L'Inter gioca sul campo dell'Atalanta nel posticipo di domenica sera, eccodella squadra nerazzurra campione d'Italia in carica allenata da Simone Inzaghi dopo la sosta per le nazionali.: domenica 30 marzo ore 18, 30esima giornata di campionato in Serie A.: mercoledì 2 aprile ore 21, andata della semifinale in Coppa Italia.: sabato 5 aprile orario da stabilire, 31esima giornata di campionato in Serie A.: martedì 8 aprile ore 21, andata dei quarti di finale in Champions League.

: sabato 12 o domenica 13 aprile orario da stabilire, 32esima giornata di campionato in Serie A.: mercoledì 16 aprile ore 21, ritorno dei quarti di finale in Champions League.: sabato 19 aprile (giorno e orario da stabilire), 34esima giornata di campionato in Serie A.: martedì 22 aprile (giorno e orario da stabilire), ritorno della semifinale in Coppa Italia.: sabato 26 aprile (giorno e orario da stabilire), 34esima giornata di campionato in Serie A.