Il pareggio casalingo con la Real Sociedad ha costretto l'Inter al secondo posto nel proprio girone di Champions League. La squadra di Inzaghi è stata condannata dalla differenza reti che invece ha premiato quella di Alguacil. Nel sorteggio di lunedì 18 dicembre, Kubo e compagni saranno nello slot delle prime, mentre i nerazzurri nell'altro e devono prepararsi a un ottavo di fuoco. Tra le possibili avversarie del prossimo turno - che si disputerà tra il 13 febbraio e il 13 marzo prossimi - ci sono infatti solo big. Il quadro sarà definitivo in serata con la conclusione del sesto turno ma una prima analisi delle papabili avversarie si può già fare e spaventa i tifosi interisti.



REGOLAMENTO - I nerazzurri giocheranno la prima gara in casa e la seconda in trasferta, non potranno, da regolamento, affrontare una squadra italiana agli ottavi di finale né la Real Sociedad, incontrata nella prima fase del torneo. Queste dunque le squadre che potranno incrociare la strada di Inzaghi a febbraio.





Bayern Monaco

Arsenal

Real Madrid

Manchester City

Barcellona

Atletico Madrid (se non perde con la Lazio stasera)

Borussia Dortmund o Psg