Giocatori pronti per competere immediatamente, questa la richiesta che secondo la Gazzetta dello Sport, Conte ha avanzato all'Inter.



“Obiettivo vincere subito. Conte ci proverà già quest’anno, nel momento in cui il campionato riprenderà, e senza trascurare Coppa Italia ed Europa League. Tuttavia, sarà nella prossima stagione che scatterà il vero assalto. Così, la richiesta del tecnico nerazzurro è quella di puntare su elementi esperti, in grado di dare un apporto immediato. E, nel caso in cui siano abituati a vincere, capaci pure di trasmettere la loro mentalità al resto gruppo”.