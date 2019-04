Tre richieste per dire sì, tre obiettivi da cui non si può prescindere per poterlo mettere sotto contratto. Antonio Conte è stato chiarissimo in ogni sede di trattativa con tutti coloro che hanno provato a contattarlo e ha dettato le sue condizioni in maniera netta senza pregiudizi nei confronti di nessun club. A oggi, a conti fatti, solo l'Inter (e la Juventus) sembrano pronte a soddisfare le richieste del tecnico salentino.



LO STIPENDIO - La base d'asta è ovviamente l'ingaggio da garantire a Conte e a tutto il suo staff. La richiesta di base è di circa 12 milioni di euro annui (10 milioni di sterline) da cui si può scendere ma non di troppo. I 10 milioni che l'Inter è pronta a garantirgli sembrano una follia, ma Marotta per Conte (e solo per lui) è pronto a fare uno strappo alle regole perché convinto possa essere la carta giusta per vincere subito. PROGETTO E STRATEGIA - Già, vincere. La seconda richiesta di Conte, infatti, non comprende per forza l'accesso alla prossima Champions League o alle prossime competizioni europee più in generale. Conte vuole un progetto vincente nell'immediato e della durata almeno triennale. Una strategia a lungo termine (terza richiesta) che non ha trovato al Chelsea (seppur anche lì con la conquista immediata del titolo) e che vuole per una crescita sua e del club che sceglierà nel corso dei prossimi anni.



L'INTER O... - Richieste importanti che, secondo la Gazzetta dello Sport, escludono, almeno per ora, sia Roma che Milan (gli altri due club interessati) e che tengono fortemente in corso l'Inter. La Juventus resta sullo sfondo e il motivo risiede principalmente nella volontà di Massimiliano Allegri. Sarà infatti l'attuale allenatore bianconero a decidere se interrompere o meno il suo rapporto con la Juventus e, in questo caso, Conte tornerebbe prepotentemente di moda.