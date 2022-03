Samir Handanovic si vede ancora protagonista con l'Inter, nonostante il prossimo arrivo di Onana. È quando scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter ha bloccato Onana, svincolato dall’Ajax: ha già svolto le visite mediche a Milano a gennaio, ma il suo acquisto non è stato ancora ufficializzato. Forse per lasciare sereno Samir, che intanto riflette sul suo futuro: Handa non ha mai condiviso la porta con nessuno e la storia dice che non ama lasciare neanche le gare di Coppa Italia ai colleghi. Con Onana, gli toccherebbe un ruolo da chioccia, con un ingaggio dimezzato. Ma lui vorrebbe avere ancora la possibilità di essere protagonista, consapevole però di dover rinunciare a qualcosa a livello economico. C’è bisogno di un nuovo incontro, ma tutto è rimandato a fine stagione.