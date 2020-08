Quella contro il Getafe era una gara che il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, sentiva particolarmente. La Gazzetta dello Sport spiega il perché.



“Conte la sentiva eccome questa partita, sapeva che sarebbe stata uno spartiacque: andare a casa significava fermarsi nel processo di crescita e, quasi certamente, mettere ancora di più in dubbio il suo futuro interista. E invece torna a Milano e poi volerà a Dusseldorf, per superare il secondo ostacolo. Chissà se Antonio sente lo speaker della Ventils Arena di Gelsenkirchen presentare l’Inter come vice campione d’Italia. E chissà che cosa pensa nei primi 25 minuti, con i suoi ragazzi schiacciati dagli indemoniati spagnoli: quel Getafe lì fa paura sino a quando Lautaro non scalda le mani di Soria dando fiducia a tutti i compagni. L’urlo dell’allenatore dopo il gol di Lukaku è di quelli da ricordare, con il vice Stellini che gli si avvicina subito e dice «ecco cosa dobbiamo fare». Il battibecco con il collega Bordalas a fine primo tempo dimostra che non è una serata per uomini timidi. C’è spazio per trattenere il fiato sul rigore del Getafe e poi la liberazione per il 2-0 di Eriksen”.