Un Pitbull per il centrocampo. L’Inter sogna Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona che, in Serie A, ha lasciato un segno importante con la maglia della Juventus. Secondo i dati Opta, infatti, tra i centrocampisti con più di 10 gare disputate nel decennio appena passato, il cileno è quello che ha effettuato in media più contrasti per partita in Serie a: 4.4, 546 in 124 presenze. In panchina c’era Conte, che ora lo rivuole con sé.





L'OFFERTA - L’Inter lo sogna, lo brama, lo desidera, il Barcellona riflette. I nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto un’offerta di prestito con diritto di riscatto, fissato a 15 milioni di euro, i blaugrana vogliono la cessione a titolo definitivo a 20. Blaugrana che, nel frattempo, non hanno gradito il comportamento del giocatore, che ha sporto denuncia al club per il mancato pagamento di 2,4 milioni di bonus. Trattativa difficile, complicata, ma Conte insiste, sa cosa può dare Vidal alla sua Inter. Quello che ha dato alla Juve. Dove è stato il miglior dell’ultimo decennio.