L'Inter ha scelto Marko Arnautovic, ora in forza al Bologna, come nuovo attaccante e le motivazioni, secondo La Gazzetta dello Sport, sono due: il rapporto qualità prezzo e il via libera di Inzaghi. Al tecnico, si legge, piace proprio la struttura fisica e la tecnica dell’austriaco abile a galleggiare tra i difensori.