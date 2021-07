Hakimi è virtualmente un calciatore del PSG e l'annuncio non è ancora arrivato per questioni burocratiche che chiarisce la Gazzetta dello Sport.



“Tra l’altro, per il marocchino al Psg manca ancora l’ultimo obbligato passaggio: dai tempi del primo trasferimento a Milano del 2020, il Real Madrid gode del cosiddetto derecho de tanteo. È una parentesi temporale per pareggiare una successiva offerta ricevuta dall’Inter: i nerazzurri hanno fatto partire l’avviso il 30 giugno e per gli spagnoli ci sarà tempo fino a oggi per rilanciare. Non succederà: i 68 milioni più cinque di bonus (tre molto difficili da raggiungere) sono un dato ormai certo e arriveranno da Parigi”.