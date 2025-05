Inter, ecco perché il PSG può vincere la Champions: dalle figurine a una squadra seria, c'è la mano di Luis Enrique

Redazione Calciomercato

Questo, insieme ad altri, è uno dei passaggi di 'No tenéis ni **** idea' - 'Non avete nessuna ca**o di idea', docu-serie in 3 puntate uscita in Spagna lo scorso autunno sulla prima stagione di Luis Enrique da allenatore del PSG. Che sia un contenuto particolare potete già intuirlo dal titolo. Un prodotto quasi unico nella sua forma, perché a differenza dei tanti contenuti seriali prodotti sul mondo del pallone - e passati attraverso le scure dell'ufficio comunicazione di ogni singolo club, chi più - All or Nothing Juventus - chi meno - All or Nothing Arsenal - appare come quasi completamente privo di censura. Il documentario è quasi solamente incentrato su Luis Enrique. E il PSG, evidentemente, non ci mette un granché mano. Una troupe decide di seguire per filo e per segno il tecnico asturiano in ogni singolo passaggio della sua prima stagione a Parigi, restituendoci così un ritratto autentico e genuino del Luis Enrique uomo. Impariamo a conoscere, ad esempio, le sue manie e le sue ossessioni. Tra queste effettuare ogni 30 minuti una serie di esercizi per tenersi in forma. Ma impariamo a conoscere, soprattutto, l'impatto emotivo dell'uomo e dell'allenatore su un gruppo che, tra le proprie fila, poteva ancora vantare Kylian Mbappé.

Ed è qui che il discorso ritorna tremendamente attuale e funzionale ain fondo conosciamo già tutto - basta dare un occhio alle partite; o cercare online il lavoro di qualsiasi data analyst, ne troverete parecchi - il buon

, come se il successo nel football fosse un'operazione matematica a somma certa. Uno + uno + uno però nel calcio non fa necessariamente tre; e persinoE dal suo ingresso a Parigi la filosofia del club è stata completamente destrutturata: dal culto del singolo al culto del collettivo.

di cui a lungo aveva goduto a Parigi, per essere trattato alla stregua degli altri. Indicativi sono i passaggi in cui Luis Enrique spiega al fenomeno transalpino quale sia la differenza tra essere uno straordinario calciatore ed essere un leader. Un Mbappé che alla fine di quella stagione sarebbe partito. Ma alla cui assenza

'No tenéis ni **** idea' ci mostra infatti in alcuni suoi dettagli come il PSG difendesse in maniera particolare proprio per permettere a, senza trattamenti speciali.

E la maiuscola non è un refuso dell’autore, bensì l’accezione più pura del termine. Meno prime donne e più collettivo, in una rivoluzione in qualche modo confermata persino dagli stessi protagonisti. A confermarlo ad esempio le parole di

Insomma, se qualcuno ancora pensasse di ritrovarsi davanti il PSG viziato di qualche anno fa, magari lo stesso che nel 2020 sfiorò il titolo nel torneino-covid messo su dalla UEFA a Lisbona, si sbaglia di grosso. Cinque anni dopoInutile aggiungere chi abbia il merito di questa rivoluzione. 'No tenéis ni **** idea’, nel caso, per farvi un’opinione voi stessi prima della finale di sabato.