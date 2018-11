Il Corriere dello Sport accende i riflettori sul prossimo impegno dell'Inter in Champions e spiega come la sfida contro il PSV potrebbe essere più complessa del previsto.



“La partita contro il Psv è pericolosa perché l’attenzione rischia di essere tutta spostata sul Camp Nou e sul risultato di Barcellona-Tottenham. Anche se gli olandesi non hanno motivazioni legate alla classifica, possono rappresentare un’insidia: avranno la testa più sgombra di un’Inter che per giunta prima di questa gara avrà due trasferte da brividi in campionato contro la Roma e la Juventus. Con che morale arriverà al dentro o fuori contro la formazione di Eindhoven?”