Inter e Barcellona dialogano sulle possibili e future mosse di mercato. In Spagna spiegano come tra sul taccuino di Ausilio e Marotta ci sia anche Rakitic, ma la società nerazzurra è fredda in merito al croato, non ritenuto adatto da Conte alla propria idea di gioco. La frenata, quindi, arriva proprio dal tecnico salentino, che in mediana cerca uomini con altre caratteristiche.