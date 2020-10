Secondo La Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Inter Steven Zhang ha fatto saltare il colpo last minute ovvero Victor Moses in nerazzurro. "Il motivo è la mancata cessione di Nainggolan che ha messo i bastoni tra le ruote all’ultimo intervento in direzione Moses. Ecco: l’altro Conte, quello «vecchio», quello del Barella/Sensi e ancora prima del Lukaku a tutti i costi, non avrebbe esitato a esprimere pubblicamente il suo pensiero. Il nuovo ha un approccio più morbido", si legge.