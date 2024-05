Inter, ecco perché Zhang non è ancora tornato in Italia

25 minuti fa

Il futuro societario dell’Inter rimane in bilico: se entro domani Zhang non restituirà i soldi a Oaktree, il fondo potrà escutere il pegno sul 99,6% delle azioni dell’Inter (compreso il 31% in mano a Lionrock) ed entrare in controllo del club. Oaktree dovrà poi indennizzare Zhang pagandogli la differenza fra il valore del club e il debito. Ma oltre a quanto è stato stabilito, La Repubblica fornisce un aggiornamento e una motivazione al mancato ritorno in Italia di Steven Zhang.



PERCHE' NON E' TORNATO IN ITALIA - La sentenza della corte suprema di Hong Kong che costringe Zhang a restituire i 320 milioni a China Construction Bank è del 16 settembre 2022. Dallo scorso marzo, per decisione della Corte d’Appello di Milano, ha valore anche in Italia. Questo consentirebbe all’istituto creditore di provare ad aggredire anche qui i beni di Zhang, ragione che motiva l’assenza del numero uno nerazzurro.