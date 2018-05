Escluso dai convocati dell'Argentina per il Mondiale, Lautaro Martinez si consola con l'Inter. Oggi l'attaccante del Racing Avellaneda partirà in volo da Buenos Aires a Milano. L'arrivo in Italia è previsto per giovedì, mentre venerdì sono in programma le visite mediche. Il suo contratto sarà depositato in Lega Calcio il prossimo 1° luglio, così il suo acquisto da 20 milioni di euro più bonus sarà messo a bilancio nel prossimo esercizio e non in quello che si chiude a fine giugno.