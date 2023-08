Il mercato dell’Inter si è rimesso in moto con la fine della telenovela Sommer. L’ormai ex portiere del Bayern Monaco è atteso a Milano nel weekend, mentre lunedì avranno luogo le visite mediche e la firma sul contratto biennale. Ma non è tutto. Anche Samardzic dovrebbe svolgere i controlli di routine lunedì e legarsi all’Inter fino al 2028. Lo scrive La Gazzetta dello Sport..