Lo stop di Frattesi non aiuta Simone Inzaghi, che in pochi giorni dovrà affrontare Salernitana e Benfica. Il tecnico nerazzurro studiava uno scientifico turnover, ma l'indisponibilità del centrocampista lo costringerà a rivedere i suoi piani. Frattesi proverà a tornare a disposizione per la partita di Champions, il calciatore è convinto di farcela ma lo staff medico predica prudenza e per questo motivo è plausibile che l'ex Sassuolo rientri per la partita casalinga contro il Bologna.