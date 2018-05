L'Inter segue con attenzione Musa Barrow, giovane attaccante dell'Atalanta che si è messo in luce in questa Serie A realizzando 3 gol in 11 presenze. Come scrive Tuttosport, il club milanese vuole bissare l'operazione Bastoni, acquistando ora il giocare per lasciarlo in prestito due anni ai bergamaschi, che valutano il classe '98 almeno 20 milioni di euro.