dove una cinquantina di tifosi interisti lo stavano aspettandoEntusiasmo e cori per l'attaccante, che ha salutato senza però fermarsi troppo. Il tempo stringe., senza alcun diritto di riscatto preventivamente fissato. Questa la formula giusta per convincere il Manchester United a dare il via libera all'operazione., il resto (circa 7 milioni) resterà a carico del club inglese.: le prime immagini del cileno, pronto per visite e firma con l'Inter. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com