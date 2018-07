Arriva un nuovo accordo commerciale per l'Inter, la società nerazzurra sigla un contratto triennale con ePRICE, azienda leader dell'e-Commerce italiano. A rendorlo noto è la stessa società nerazzurra con questo comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.



“ePRICE, azienda leader dell'e-Commerce italiano e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, diventa oggi Official Online Retail Partner di FC Internazionale Milano. L'accordo ha durata per le prossime tre stagioni sportive. La collaborazione prevede un'ampia visibilità del brand di ePRICE su tutte le properties digitali e fisiche dell'Inter e attivazioni dedicate durante momenti chiave dell'anno, con iniziative speciali rivolte ai tifosi nerazzurri.



Paolo Ainio, Presidente e Amministratore Delegato di ePRICE, ha commentato: 'Parlare di ePRICE e di e-Commerce attraverso il mondo del calcio e dei suoi protagonisti è un passo molto significativo per la nostra azienda e per il nostro brand, e siamo felici di farlo con l'Inter. Abbiamo riconosciuto una proprietà, un management e una squadra che hanno voglia di fare cose innovative nel mondo dello sport e siamo convinti che questa scelta creerà un grande valore aggiunto per ePRICE. Essere il loro Official Online Retail Partner porterà un aumento della notorietà del nostro brand, ma non solo. Il nostro team di marketing è pronto a rendere speciali la prossima stagione e le successive'. L'accordo è siglato da ePRICE e FC Internazionale Milano e prevede l'associazione di ePRICE con il marchio Inter sul mercato italiano.