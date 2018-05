Eder, attaccante dell'Inter, è in Sardegna per un evento col parroco di Buddusò. Queste le parole del nerazzurro a calciocasteddu.it: "l Cagliari? Sono felice che si sia riuscito a salvarsi perché è una realtà importante e una società forte. C’è anche un bravissimo direttore sportivo che è Marcello Carli al quale tengo in modo particolare perché è una delle persone che mi ha portato in Italia ad Empoli. È una grande persona e secondo me è un direttore molto capace. Anche per questo ci tengo che il Cagliari si sia salvato. Purtroppo ha avuto qualche giornata negativa ma nel calcio purtroppo capita".



SUL MERCATO - "Barella all’Inter? Sì lo conosco, siamo stati insieme in nazionale. E’ un ragazzo bravissimo e un gran giocatore che ha dimostrato personalità da subito sia in Nazionale che in campionato. Sono sicuro che farà molto bene anche se non so quale sarà il suo futuro. Cosa farò io? Vediamo, io ho il contratto per altri tre anni ma ogni anno il mercato è sempre una incognita, quindi non si sa mai. Domenica abbiamo festeggiato la Champions perché l’Inter ritorna dopo sei anni tra le grandi ed è stato giusto festeggiare. Ma secondo me deve essere normale per l’Inter stare sempre in Champions League. Io al Cagliari? E’ una squadra che rispetto tantissimo. Il Cagliari è sempre stato difficile da battere. Ricordo giocatori come Langella, Esposito, Suazo. Ci ho giocato contro quando ero all’Empoli. Nel calcio non si sa mai, se dovesse capitare perché no".