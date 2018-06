L'edizione odierna de la Repubblica accende i riflettori su Eder e spiega come l'attaccante nerazzurro abbia rifiutato il trasferimento al Valencia per tornare alla Samp. Una trattativa comunque complicata per il prezzo del suo cartellino.



“Ieri molto si è parlato di Eder, che l’Inter (deve recuperare 40 milioni entro fine giugno per assolvere agli obblighi del fair play finanziario) ha messo in vendita. Il brasiliano non vuole andare al Valencia, che lo ha chiesto in prestito con diritto di riscatto, e preferirebbe tornare alla Samp. L’Inter però vuole una cessione a titolo definitivo e pretende 10 milioni, cifra che la Samp per un quasi trentaduenne non verserà mai”.