L’annuncio è arrivato all’alba, con un messaggio chiarissimo: riportare il club tra i migliori. Antonio Conte inizia ufficialmente la sua avventura all’Inter e dagli analisti arrivano le prime reazioni al nuovo capitolo della società: il cammino si prevede impegnativo ma non insormontabile, tanto che sul tabellone Sisal Matchpoint lo scudetto già alla fine della prossima stagione è un obiettivo a 6,00. Ancora più ambiziosa l’altra scommessa aperta in onore del nuovo allenatore: la possibilità, cioè, che i nerazzurri conquistino un altro "triplete" entro i prossimi due anni, un sogno da 50 volte la posta.