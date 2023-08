L'Inter torna in campo e si concede l'ultima sgambata prima del debutto in Serie A: i nerazzurri se la vedono con gli albanesi dell'Egnatia alle ore 20 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.



Dopo questi 90 minuti, la squadra di Simone Inzaghi avrà davanti a sé solo l’esordio a San Siro contro il Monza di sabato 19 agosto. Non sono previsti tanti cambi dall’undici che ha battuto il Salisburgo: rientra Lautaro Martinez, mentre potrebbe debuttare Audero. Inter-Egnatia sarà trasmessa in diretta tv e in diretta streaming su DAZN.





PROBABILE FORMAZIONE

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.