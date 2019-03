Marcello Cardona, questore di Milano, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla partita tra Eintracht e Inter: "Finora è andato tutto avanti in maniera regolare. Al momento ci sono settemila tifosi che sono entrati, il resto si sta facendo controllare fuori. In centro non c’è nessuno. Le forze dell’ordine hanno prevenuto tutto le situaizoni di disagio. Abbiamo altre tifoserie presenti come quelle dell’Atalanta e della Lazio che come sapete sono gemellate con Eintracht e Inter, ma al momento sta andando tutto bene. Il corteo? Abbiamo deciso all’ultimo momento questa strategia tecnica e di ordine pubblico per accosentire alla loro richiesta. Abbiamo fatto un corteo robusto ma ben vigilato dalle forze dell'ordine. Al momento è stata una buona scelta. Ma come sapete la partita deve ancora terminare, e per noi terminerà due ore dopo".