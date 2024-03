Inter eliminata, nessuna italiana ai quarti di Champions League: ecco l'ultima volta

La campagna europea dell’Inter è terminata nella serata del Civitas Metropolitano di Madrid. Passa l’Atletico di Simeone, grazie ai decisivi calci di rigore, dopo il 2-1 conquistato tra tempi regolamentari e supplementari che hanno pareggiato la rete di Arnautovic durante l’andata di San Siro. Gli errori dal dischetto di Klaassen, Sanchez e Lautaro sono risultati essere decisivi per l’eliminazione della formazione nerazzurra dalla massima competizione continentale. L’Italia, dunque, si ritrova senza alcuna rappresentante ai quarti di finale di Champions League.



L’ULTIMA VOLTA – Non accadeva da soli due anni che l’Italia non avesse alcuna squadra ai quarti di finale. La stagione era la 2021/22 con la stessa Inter che uscì agli ottavi contro il Liverpool, mentre la Juventus fu eliminata dal Villarreal.