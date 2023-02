L’Inter è squadra di Coppa, più da gara secca che da torneo lungo. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter sta dimostrando di avere un’attribuzione spiccata per le sfide secche. Un particolare per niente secondario in Coppa. Il crash test con il Porto, squadra rognosissima e negli ultimi anni sempre indigesta per le italiane, ha confermato la solidità dell’impianto nerazzurro: anche in Europa la squadra di Inzaghi non ha preso gol, è successo 7 volte su 12 partite giocate nel nuovo anno”.