Spalletti ha un buon motivo per stare tranquillo, la sua linea difensiva funziona. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la retroguardia nerazzurra abbia finora ben figurato.



“C’è un’altra buona notizia per Spalletti: l’Inter è riuscita a mantenere inviolata la porta e questo non succedeva da 5 partite in Serie A. Che il Cagliari l’abbia aiutato lo abbiamo detto. Tuttavia anche nel secondo round, quando i rossoblù hanno provato a spingere, Miranda e compagnia hanno tenuto botta senza alcun timore. In pratica il Cagliari non è mai riuscito a tirare in porta. Avere una linea difensiva che funziona bene e migliora è un dato parecchio importante per una squadra che dà ancora il meglio nelle ripartenze. Soprattutto in Champions, dove gli attacchi sono meno timidi anche se si tratta «solo» del Psv”.