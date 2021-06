All'Inter c'è un nome che mette tutti d'accordo ed è quello di Emerson Palmieri. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport parlando del mercato nerazzurro.



“Lo voleva Antonio Conte, potrebbe essere il primo acquisto di Simone Inzaghi. L’Inter ha virato con decisione su Emerson Palmieri. È un nome intorno al quale c’è convergenza totale, dentro il club nerazzurro. C’è il gradimento del nuovo allenatore, il suo nome è venuto fuori nel vertice di mercato andato in scena ieri ad Appiano: è il preferito per rinforzare la fascia sinistra, la prima esigenza tecnica individuata per l’Inter della prossima stagione. Il club nerazzurro ha già in tasca il gradimento dell’esterno italo-basiliano, ora in ritiro con l’Italia di Roberto Mancini. E con il Chelsea c’è già stato un approccio, favorito da un intermediario”.