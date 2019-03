Luciano Spalletti dovrà fare i conti con diverse assenze nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, in programma giovedì. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro potrebbe scegliere un 3-4-3 con De Vrij-Ranocchia-Skriniar in difesa, con Cedric e D'Ambrosio sugli esterni e Borja Valero e Vecino al centro; in avanti Politano e Perisic ai lati di Keita. L'altra soluzione prevede un 4-3-3 con Skriniar in mediana in mezzo a Borja Valero e Vecino.