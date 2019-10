Ancora un gol, ancora decisivo, ancora una voltaè apparso rinato e rigenerato in Brasile con la maglia del Flamengo. Eppure il futuro disembra segnato,pronta a venderlo al miglior offerente nel corso del prossimo mercato di gennaio quando il prestito al Mengao terminerà. Eppure, con l'infortunio di29 presenze fra campionato Brasilerao e Copa Libertadores e 29 volte decisivo con 24 gol e 5 assist, Gabigol è oggettivamente rinato fino a ritrovare anche la convocazione nella nazionale brasiliana in cui ha trovato spazio, seppur in un contesto non semplice come quello odierno della seleçao.Ilvorrebbe trattenerlo, loci stanno pensando e l'Inter ha già fissato per lui un prezzo di vendita di 30 milioni di euro.nel reparto con Giroud, Petagna, Keita e perfino Ibrahimovic osservati speciali. Tutti giocatori da acquistare andando ad appesantire il bilancio e togliendo fondi all'altra grande richiesta di Antonio Conte (un centrocampista di quantità)E voi? Se foste l'Inter dareste una chance a Gabigol? DITECELO VOTANDO QUI AL NOSTRO SONDAGGIO