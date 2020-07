L'Inter è alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra. Sistemata la destra con Achraf Hakimi, acquistato dopo una stagione da urlo con il Borussia Dortmund, Beppe Marotta vuole regalare ad Antonio Conte una freccia mancina. E il nome che mette d'accordo tutti è quello di Emerson Palmieri, laterale del Chelsea.



SCONTO - Come scrive Tuttosport, il club nerazzurro ha già il sì dell'ex Roma e Palermo, desideroso di tornare in Italia e rilanciarsi anche in ottica Nazionale, dopo che quest'anno, al Chelsea, ha messo insieme solo 14 presenze in Premier League, dove non gioca da gennaio (ha giocato il 28 giugno in FA Cup contro il Leicester). Manca l'accordo con il club inglese, ed è qui che Marotta sta cercando di ottenere uno sconto sull'iniziale richiesta di 30 milioni fatta dai Blues.



PROBLEMA - C'è un piccolo problema, però: il rapporto tra Marina Granovskaia e Antonio Conte, ex manager proprio del Chelsea. I due non si sono lasciati bene, visto l'addio burrascoso dell'ex ct azzurro, e dall'Inghilterra scrivono che un "favore" (cioè uno sconto) a Conte, Marina, non sembra volerlo fare. Ma l'amministratore delegato è al lavoro per far quadrare tutto e provare a far contento il suo allenatore, che vuole un Hakimi anche per la fascia sinistra.