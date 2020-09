Non solo i discorsi aperti per Arkadiusz Milik, ma un obiettivo di mercato più che concreto anche in un altro reparto del campo, quello difensivo, in cui José Mourinho ha chiesto un rinforzo di primissima fascia. E gli emissari del Tottenham secondo quanto appreso da Calciomercato.com sono arrivati a Milano in questi giorni e si stanno attivando per provare a trattare con l'Inter per Milan Skriniar.



CEDIBILE - Una trattativa non ancora partita, ma che potrebbe svilupparsi concretamente nelle prossime ore. L'Inter, infatti, non ha mai considerato il difensore slovacco fra gli incedibili e, anzi, ha sempre confermato indirettamente che, in caso di offerta concreta e vantaggiosa avrebbe acconsentito al suo addio dato il difficile inserimento negli schemi tattici di Antonio Conte.



LA RICHIESTA - Non sarà facile trovare la quadra fra i club che già lo scorso gennaio chiusero con successo il passaggio di Christian Eriksen in nerazzurro. Per far sì che Skriniar compia il percorso inverso i nerazzurri chiedono una valutazione complessiva monstre, che parte da non meno di 50/60 milioni. Cifre fuori mercato, soprattutto in tempo di post-covid. Per questo il lavoro degli intermediari dovrà essere ancor più decisivo.