: nerazzurri di Spalletti a caccia di tre punti per garantirsi l'accesso alla prossima edizione della massima competizione europea, toscani di Andreazzoli in cerca di un successo che blinderebbe la salvezza spedendo in Serie B una tra Fiorentina e Genoa.- Bilancio tutto a favore dell'Inter: 10 vittorie nelle ultime 11 gare in A contro l'Empoli (1 pareggio, vinte tutte le ultime sei), l'ultimo successo dei toscani risale ad aprile 2006. Anche il fattore campo arriva in aiuto di Spalletti: 11 successi in 12 gare casalinghe contro l'Empoli in Serie A (1 sconfitta). La squadra di Andreazzoli, però, è in forma: tre vittorie nelle ultime tre giornate di campionato, solo una volta nella loro storia i toscani hanno ottenuto quattro vittorie di fila in Serie A, nel dicembre 2015.Fischio d'inizio ore 20.30, su Calciomercato.com la diretta di: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Srkiniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.: Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Acquah, Pajac; Caputo, Farias.​​.