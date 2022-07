L'Inter vuole chiudere per Gleison Bremer a prescindere da come si muoverà il mercato in uscita. Il club nerazzurro ha necessità di chiudere un difensore e da tempo ha individuato nel brasiliano del Torino il rinforzo ideale. Entro lunedì ci sarà l'incontro decisivo con il club granata per chiudere su una valutazione complessiva da 35 milioni di euro con l'inserimento di una contropartita giovane come Casadei.