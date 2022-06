L'Inter è pronta a chiudere il colpo Lukaku, ma questa settimana sarà decisiva anche e soprattutto per la chiusura dell'affare Paulo Dybala. Secondo la Gazzetta dello Sport entro mercoledì ci sarà presso la sede nerazzurra un nuovo incontro con l'agente dell'argentino Jorge Antun, per provare a chiudere definitivamente l'affare a parametro zero.