La Gazzetta dello Sport traccia un primo bilancio su Eriksen e spiega come al suo posto, per l'Inter, potrebbe essere più utile lo Stefano Sensi visto nella prima parte della stagione.



“Equivoco che probabilmente l’Inter si porterà fino alla fine, Eriksen potrebbe essere l’uomo in più. Tatticamente il danese non è tipo da ultima mezzora. Pur in una stagione non ideale, si fatica a vederlo partire dalla panchina e integrarsi. Ma neanche Conte è il suo allenatore ideale. E Sensi — se torna quello d’inizio stagione — si lascia preferire per ritmo, carattere, velocità d’esecuzione. Eriksen può consentire cambi tattici interessanti: passare al doppio trequartista, oppure disegnare un 4-2-3-1 allargandosi in fascia. Ma deve avere un sussulto d’orgoglio. Un dato: Conte è il tecnico che ha fatto meno ricorso a panchinari”.