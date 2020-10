Christian Eriksen non è il calciatore ideale per il tecnico dell'Inter, Antonio Conte. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il danese fin qui non ha mai veramente convinto. Nessun dubbio sulle enormi capacità tecniche, ma è il resto che lascia perplessi. La mancanza di strappi, di verve, di aggressione verso il portatore di palla avversario, fa di Eriksen un giocatore marginale all’interno del sistema contiano, fatto di furore e qualità, di pressione alta e costante, di inserimento negli spazi”.