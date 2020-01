Il Tottenham è pronto a cedere Christian Eriksen all'Inter. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Daniel Levy, proprietario degli Spurs, sa che un certo limite, con il giocatore in scadenza di contratto, non lo può superare se vuole incassare un discreto tesoretto dalla cessione dell'ex Ajax. Quindi si è messo l'anima in pace, pronto a cedere il danese, con la dirigenza del Tottenham che è stufa della questione Eriksen, che, tra rinnovi mancati e cessioni rimandate, va avanti da un anno e mezzo.