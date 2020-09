Il francese è il centrocampista che, più di ogni altro, il tecnico vuole per migliorare il centrocampo dell’Inter. Esperienza, leadership, abitudine a vincere e caratteristiche uniche, che abbinano corsa a costruzione.. Fin da subito. Per accontentare il tecnico l’Inter è pronta a sacrificare Marcelo Brozovic, così come Christian Eriksen.Conte non ritiene Eriksen un elemento centrale nel suo calcio: troppo pigro, poco incline alla fase di non possesso, ma allo stesso tempo “sprecato” in regia, dove le sue doti al tiro andrebbero praticamente perse.da dove sabato Alexander Medvedev, Ceo dello, ha smentito seccamente le voci sul danese a russian.rt.com: “Non voglio nemmeno perdere tempo per parlare di questo. Le persone vivono in una sorta di mondo virtuale, a quanto pare giocano a quei videogiochi manageriali dove si deve formare una squadra”.Una plusvalenza, in caso di addio, sarebbe scontata, in quanto Eriksen è stato acquistato lo scorso gennaio dal Tottenham per poco più di 20 milioni (con ingaggio da 7,5 milioni a stagione). Ora, nonostante le difficoltà trovate in nerazzurro, il suo valore è nettamente superiore.. Bisognerà trovare, e presto, una soluzione.