Dopo la buona prestazione offerta contro la Spal, Christian Eriksen tornerà in panchina. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, confermerà la coppia Lautaro-Sanchez anche per la sfida di questa sera contro la Roma.



“Eriksen dalla panchina, conferma per la coppia Lautaro-Sanchez, Barella di nuovo titolare, Lukaku pronto a subentrare. Antonio Conte si avvicina alla sfida con la Roma con due sole pedine ancora sicuramente fuori causa, Sensi e Vecino. Gli altri partiranno per la capitale stamattina, compreso Lukaku, che dopo le buone sensazioni di venerdì ieri si è allenato (e bene) per la prima volta in gruppo. Conte però inizialmente confermerà la coppia con le quale ha sconfitto Torino e Spal. Ma non Eriksen, che ricomincerà fuori”.