L’ultimo a lasciare il campo è stato Christian #Eriksen. Al termine del lavoro atletico con quei compagni che come lui non hanno messo piede in campo, si è esercitato a calciare lungo. È rientrato in spogliatoio alle 17:22, più di mezz’ora dopo la fine del match #InterSpezia pic.twitter.com/W9SHO5MPj2 — franco vanni (@franvanni) December 20, 2020

L'Inter vince 2-1 contro lo Spezia e Christian Eriksen resta in panchina per tutto il tempo. Come svelato da Repubblica, ​l’ultimo a lasciare il campo è stato Christian Eriksen. Al termine del lavoro atletico con quei compagni che come lui non hanno messo piede in campo, si è esercitato a calciare lungo. È rientrato in spogliatoio alle 17:22, più di mezz’ora dopo la fine del match.