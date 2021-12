Christian Eriksen è tornato in campo e si sta già allenando! La notizia è stata data e confermata dal celebre portale danese BT.dk che ha potuto intervistare il direttore sportivo dell'Odense Boldklub, Michael Hemmingsen e ha avuto i dettagli del primo allenamento dell'asso danese dell'Inter.



Il centrocampista per la prima volta è tornato in campo dopo il malore accusato nel corso dell'Europeo e che per un miracolo e per il tempestivo intervento di Simon Kjaer e dei medici della nazionale danese, non gli è costato la vita. Poi l'intervento al cuore, con l'impianto del dispositivo di defibrillazione, e i dubbi sul suo futuro e sulla convinzione di Eriksen di tornare in campo che però, oggi, prendono una svolta tanto gioiosa quanto attesa.



Eriksen si è allenato nel centro di Adalen, nel campo più nascosto fra quelli a disposizione del club danese e ha svolto un primo allenamento cardio-vascolare (quindi sostanzialmente aerobico) insieme a un personal trainer, concluso poi con un esercizio di tiri verso la porta. Il ds Hemmingsen ha poi confermato: "Siamo davvero felici che Christian Eriksen si stia mantenendo in forma in questo momento sui nostri campi. ​Siamo rimasti in contatto con Christian dai tempi in cui è cresciuto qui e quindi siamo felici che ci abbia chiesto se poteva allenarsi per tornare in forma qui ad Ådalen".